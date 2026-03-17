Euribor desce a três meses e sobe de novo a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu hoje a três meses e voltou a subir, pela quarta sessão consecutiva, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,148%, continuou abaixo das taxas a seis (2,333%) e a 12 meses (2,547%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,333%, mais 0,021 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou hoje, para 2,547%, mais 0,007 pontos do que na segunda-feira. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses recuou hoje ao ser fixada em 2,148%, menos 0,009 pontos do que na segunda-feira.

Esta semana, realiza-se a reunião de política monetária do BCE na quarta e na quinta-feira em Frankfurt, Alemanha, e os mercados antecipam que a instituição mantenha de novo as taxas diretoras.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.