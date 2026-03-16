Euribor mantém-se a três meses e volta a subir a seis e a 12 meses

A taxa Euribor manteve-se hoje a três meses e voltou a subir, pela terceira sessão consecutiva, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que se manteve em 2,157%, continuou abaixo das taxas a seis (2,312%) e a 12 meses (2,540%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,312%, mais 0,023 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou hoje, para 2,540%, mais 0,018 pontos do que na sexta-feira. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.

Já a Euribor a três meses manteve-se hoje ao ser fixada de novo em 2,157%, o mesmo valor de sexta-feira.

Esta semana, realiza-se a reunião de política monetária do BCE na quarta e na quinta-feira em Frankfurt, Alemanha.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.