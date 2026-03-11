Preços desceram ligeiramente em Fevereiro

No segundo mês de 2026, a variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos 12 meses na Região Autónoma da Madeira (RAM) "situou-se em 3,2%, correspondendo a uma diminuição de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (3,3%)", segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira.

"A inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, fixou-se em 2,9%, registando igualmente um decréscimo de 0,1 p.p. em relação ao mês precedente", sendo que as "as maiores variações positivas registaram-se nas classes de 'Restaurantes e serviços de alojamento' (8,3%), 'Saúde' (4,6%) e de 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (4,1%)" e "em sentido contrário, a classe do 'Vestuário e calçado' apresentou a variação negativa mais acentuada (-1,4%)".

Comparando a nível nacional, "o IPC registou uma variação média de 2,3%, mantendo-se inalterada face ao mês anterior".

Já no que toca à variação homóloga do IPC, que "compara os preços de Fevereiro de 2026 com o mesmo mês de 2025, situou-se em 2,8%, traduzindo um acréscimo de 0,5 p.p. face ao mês anterior", assinala a DREM. "As maiores variações positivas registaram-se nas classes de 'Restaurantes e serviços de alojamento' (5,3%), 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' e 'Saúde' (ambas com 4,1%)" e em "sentido contrário, a classe do 'Vestuário e calçado' apresentou a variação negativa mais elevada (-1,7%). As classes de 'Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas' (0,8 p.p.), 'Transportes” e 'Restaurantes e serviços de alojamento' (ambas com 0,5 p.p.) foram as que mais contribuíram para a variação homóloga do IPC".

Nota ainda que a "variação homóloga das rendas de habitação situou-se em 7,0%, traduzindo um abrandamento de 0,3 p.p. face ao mês anterior" e no geral, a nível nacional, "a variação homóloga do IPC foi de 2,1%, 0,2 p.p. acima da observada em Janeiro de 2026".

Por fim, a variação mensal em Fevereiro de 2026 do IPC foi "de 0,8%, após a diminuição de 0,7% observada em Janeiro. Entre as classes de despesa, o 'Vestuário e calçado' apresentou a maior variação negativa (-1,0%), enquanto os 'Serviços de higiene e cuidados pessoais, proteção social e bens e serviços diversos' registaram a maior subida (2,2%). O valor médio das rendas de habitação por metro quadrado na Região aumentou 0,7% em Fevereiro de 2026, após uma variação de 1,0% no mês anterior", realça.

Diga-se que no País, "a variação mensal do IPC foi de 0,1%, após a diminuição de 0,7% registada em Janeiro de 2026", conclui a DREM.