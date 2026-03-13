Porto do Funchal com 85 escalas e mais de 227 mil passageiros nos primeiros dois meses do ano

O Porto do Funchal prossegue a tendência de crescimento em 2026. Só nos primeiros dois meses do ano, foi registado um aumento de 25% em escalas e de 30% em número de passageiros face ao período homólogo de 2025, com 85 navios em terra, que trouxeram mais de 227 mil passageiros em Janeiro e Fevereiro.

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, destacou esta sexta-feira, 13 de Março, que "os primeiros meses deste ano foram claramente positivos", lembrando que 2025 foi o melhor ano de sempre para o sector dos cruzeiros na Madeira, com um movimento recorde de 746.257 passageiros e 331 escalas de navios.

"Em 2026, se nada acontecer, acredito que possamos ter o melhor ano de sempre", perspectivou o governante.

Em Janeiro houve 41 escalas de navios de cruzeiro no Porto do Funchal, mais cerca de 14% do que em Janeiro do ano passado, representando 113.210 passageiros, mais 26% do que em Janeiro de 2025. Em Fevereiro, as escalas aumentaram para 44, um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo mês de 2025, com cerca de 113.839 passageiros, um aumento significativo também na ordem dos 34%.

José Manuel Rodrigues destacou que os resultados, quer de 2025, quer dos dois primeiros meses de 2026, "são fruto do trabalho da APRAM, dos agentes de navegação da Madeira, de todos aqueles que colaboram no Porto do Funchal e também do manifesto interesse das grandes companhias do Mundo pelo destino Madeira"

Os dados foram avançados esta manhã em conferência de imprensa na Gare Marítima do Porto do Funchal, que contou também com a presença da presidente da Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço.

Na ocasião, a responsável pelos Portos da Madeira frisou que, em 2025, o impacto total do sector dos cruzeiros na Região ronda os 65 milhões de euros, "um impacto directo, que inclui aquilo que os passageiros gastam em terra, os serviços que consomem e as taxas que pagam". O valor, explicou, tem como base um estudo feito pela ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal, realizado em 2023, que indica que "um casal de turistas de cruzeiros gasta em média 120 euros por dia na Região, 60 euros cada".

O valor real , referiu, será muito superior, tendo em conta que o estudo está ultrapassado. Assim, revelou, a APRAM vai "dar início a um estudo para medir o impacto do turismo de cruzeiros na Região".

"Sentimos a necessidade de aferir os impactos mais actuais, até porque a própria oferta turística é muito mais sofisticada, é muito mais diversificada, portanto há novos produtos e por isso é para nós fundamental fazer este estudo", justificou. Paula Cabaço afirmou acreditar "plenamente" que o gasto médio dos passageiros dos navios de cruzeiro é superior.