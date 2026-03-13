Erdogan garante que "prioridade número um da Turquia" é ficar fora da guerra

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, garantiu hoje que se recusa a permitir que a Turquia seja arrastada para uma guerra por "provocações", após um terceiro míssil disparado do Irão ter sido destruído pela NATO no espaço aéreo turco.

"[Queremos] Impedir que o nosso país seja arrastado para este inferno é a nossa prioridade número um", afirmou.

"Estamos a agir com extrema cautela perante as conspirações, armadilhas e provocações que visam arrastar o nosso país para a guerra", garantiu o chefe de Estado turco, prometendo uma resposta "apropriada e ponderada".

O Governo turco anunciou hoje que a NATO intercetou um míssil, disparado do Irão, sobre o espaço aéreo da Turquia, o terceiro desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

O míssil balístico atribuído ao Irão entrou no espaço aéreo turco e foi neutralizado por elementos de defesa aérea e antimíssil da NATO posicionados no Mediterrâneo Oriental, disse o Ministério da Defesa turco.

"Todas as medidas necessárias" foram adotadas contra as "ameaças dirigidas ao território e espaço aéreo turcos", acrescentou.

Já a embaixada iraniana na Turquia referiu que nenhum projétil foi disparado do Irão contra a Turquia, acrescentando que Teerão está pronta para formar "uma equipa técnica conjunta" para investigar os incidentes.

Mas um lançamento deste tipo não pode ser acidental, de acordo com Sinan Ulgen, investigador da Carnegie Europe.

"O primeiro incidente pode ser explicado, o segundo talvez, mas o terceiro? Não. Não pode ser um acidente. Isto coloca Ancara numa situação muito delicada", referiu à agência France-Presse (AFP), acrescentando que a Turquia deveria encontrar uma forma de responder com cautela.

Este é o terceiro míssil intercetado na Turquia desde o início a 28 de fevereiro da operação militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Outros dois mísseis foram intercetados pela NATO na segunda-feira e na semana passada.

As sirenes de alerta foram ouvidas durante a madrugada na base aérea de Incirlik, utilizada pela NATO, na província de Adana, no sudeste da Turquia.

A agência de notícias estatal turca Anadolu referiu o ataque atribuído ao Irão, citando as autoridade de Ancara, mas sem especificar uma hora exata.

As tropas norte-americanas estão estacionadas na base aérea turca de Incirlik, no âmbito da Aliança Atlântica.

Os residentes de Adana, a 10 quilómetros da base, foram alertados às 03:25 (00:25 em Lisboa) por sirenes que soaram durante aproximadamente cinco minutos, referiu o portal de notícias económicas turco Ekonomim.

Os meios de comunicação locais também noticiaram o som de sirenes em Batman, a 600 quilómetros a leste.

Na terça-feira, a Turquia anunciou que um sistema de defesa aérea Patriot tinha sido instalado no centro do país, um dia depois de a NATO ter intercetado um segundo míssil disparado do Irão.

Os Estados Unidos encerraram o consulado-geral em Adana na segunda-feira e recomendaram aos cidadãos norte-americanos que abandonassem a região.

Mais tarde, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, negou que o míssil tivesse sido disparado do Irão durante um contacto telefónico com o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan.