Funchal lança campanha "Juntos na Dádiva, Juntos na Defesa da Vida"

No âmbito das comemorações do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se assinala a 27 de Março, "a Câmara Municipal do Funchal irá promover, nesse mesmo dia, uma ação de sensibilização no Largo do Chafariz, entre as 9h30 e as 13h00 e das 14h00 às 16h30", anuncia a autarquia.

"A iniciativa conta com o apoio da Divisão de Saúde e Bem-Estar, da Divisão de Educação e da Divisão de Desporto da CMF, bem como do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM, EPERAM, e da Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM)", informa.

O objectivo, diz a CMF, "passa por sensibilizar a população para a importância da dádiva de sangue e incentivar novos dadores. A ação contará com a presença da vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Saúde e do Social", acrescenta.

Este evento "assinala também o culminar da campanha municipal interna 'Juntos na Dádiva, Juntos na Defesa da Vida', promovida pela autarquia ao longo do mês de Março e meses seguintes, com o propósito de sensibilizar e mobilizar os colaboradores da Câmara Municipal do Funchal para a dádiva de sangue", salienta.

Aliás, conclui, "até ao momento, já foram referenciados 30 funcionários interessados em participar nesta iniciativa solidária".