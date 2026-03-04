Caças gregos descolam do Chipre para investigar objecto suspeito perto do Líbano

Dois caças F-16 gregos descolaram hoje da base aérea Andreas Papandreou, na cidade cipriota de Pafos, para investigar um objeto suspeito detetado no espaço aéreo junto ao Líbano, quando acontece um aumento da tensão no Médio Oriente.

Os dois caças foram enviados para identificar e, se necessário, responder ao objeto detetado. A costa libanesa fica a aproximadamente 220 quilómetros de Pafos.

De acordo com o porta-voz do Governo cipriota, Konstantinos Letymbiotis, que relatou o incidente na sua conta nas redes sociais, "um possível objeto suspeito foi detetado no espaço aéreo junto ao Líbano".

Letymbiotis acrescentou que, como medida de precaução, "as autoridades competentes tomaram todas as medidas necessárias para investigar o incidente e, se necessário, responder ao mesmo".

Segundo a agência de notícias cipriota CNA, após terem concluído a sua missão de reconhecimento, os F-16 regressaram à sua base em Pafos.

Os caças foram mobilizados quando acontece uma intensificação da vigilância na região após um ataque com drones na madrugada de segunda-feira contra bases militares britânicas no Chipre, presentes na ilha desde a independência do país, em 1960.

As autoridades aeroportuárias do Chipre afirmaram hoje que o tráfego aéreo na ilha não foi interrompido.

A Hermes Airports, empresa que gere os aeroportos de Larnaca e Pafos, indicou que o espaço aéreo cipriota se mantém aberto e a operar normalmente.

No entanto, acrescentou que a situação está a ser constantemente avaliada pelas autoridades competentes em coordenação com a aviação civil e os serviços de defesa.

O incidente gerou um breve alerta em alguns serviços durante a manhã, enquanto as autoridades continuavam a monitorar a situação no Mediterrâneo Oriental.