Energias renováveis dão choque de interesses

A manchete deste domingo é sugestiva. 'Curto-circuito' nas renováveis revela que "potenciais concorrentes apontam lacunas técnicas e jurídicas ao caderno de encargos do concurso público que visa reforçar a injecção de energia renovável na rede eléctrica da Região e admitem avançar com a impugnação judicial". Leia tudo na página 5.

Outro tema forte nesta edição é a afirmação que Falta a "picareta" ao melhor ensino. "O ex-presidente do Conservatório criticou, durante o debate sobre a educação artística na era autonómica, a ausência de espaços próprios para a música, dança e expressão dramática na Madeira". Mas há mais. Leia na página 8.

Mais uma voz da 'Geração do Futuro que está Na vanguarda mundial contra o cancro. Chama-se "Sofia Vasconcelos, jovem investigadora madeirense que desenvolve trabalho pioneiro com a farmacêutica Roche na Universidade de Oxford, defende que 'a arrogância' na ciência 'é impeditiva do progresso'". Para ler com atenção nas páginas 6 e 7.

DIÁRIO lança os Rostos da Autonomia é ainda tema nesta primeira página de domingo. "Celebrações dos 50 anos de regime autonómico na Madeira coincidem com as do 150.º aniversário do matutino". Saiba o que propomos na página 2.

Por fim, noticiamos a Prisão preventiva para guineense por tráfico de droga, sendo que o "arguido foi detido pela PSP na posse de 7 quilos de cocaína e heroína", tema este na página 9, uma vez que na página 10 noticiamos que o "Tribunal nega que hotel seja dono da promenade no Caniço".

Leia isto e muito mais nas 40 páginas do seu DIÁRIO de sempre. Bom domingo e boa leitura.