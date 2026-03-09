Choque em cadeia na Via Rápida faz três feridos
Um choque em cadeia envolvendo quatro viaturas provocou três feridos na manhã desta segunda-feira na Via Rápida, na zona de saída do túnel da Quinta Grande.
O acidente mobilizou vários meios de socorro para o local, tendo sido accionadas três corporações: os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, a Cruz Vermelha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Segundo foi possível apurar, os Bombeiros Voluntários Madeirenses transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça uma vítima de 36 anos, que apresentava queixas de dores na região cervical e lombar.
Já os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encaminharam para a unidade hospitalar uma vítima de 53 anos, enquanto a Cruz Vermelha Portuguesa assegurou o transporte da terceira vítima, cuja idade não foi possível apurar.
