Choque em cadeia na Via Rápida faz três feridos

Um choque em cadeia envolvendo quatro viaturas provocou três feridos na manhã desta segunda-feira na Via Rápida, na zona de saída do túnel da Quinta Grande.

O acidente mobilizou vários meios de socorro para o local, tendo sido accionadas três corporações: os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, a Cruz Vermelha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Segundo foi possível apurar, os Bombeiros Voluntários Madeirenses transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça uma vítima de 36 anos, que apresentava queixas de dores na região cervical e lombar.

Já os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encaminharam para a unidade hospitalar uma vítima de 53 anos, enquanto a Cruz Vermelha Portuguesa assegurou o transporte da terceira vítima, cuja idade não foi possível apurar.