Já pode ser visitada a exposição de Domingas Pitta na Torre do Capitão

Foi esta tarde inaugurada a exposição com trabalhos de Domingas Pitta. 'Altar dos Perfumes' estará patente ao público no Núcleo Histórico de Santo Amaro – Torre do Capitão até ao próximo mês de Julho e conta com 60 desenhos a carvão da artista plástica madeirense, falecida em 2013.

Com curadoria de Márcia de Sousa e de Teresa Jardim, a mostra vai percorrer diferentes espaços culturais da Região, num périplo que visa aproximar e dar a conhecer aos madeirenses a mestria de Domingas Pitta, cujo espólio foi entregue pela família da artista ao Governo Regional em 2023, como fiel depositário.

Na abertura desta exposição, Márcia Sousa salientou que ficam outros trabalhos por mostrar, já que o conjunto de obras da artista não se resume aos 60 desenhos agora dados a conhecer. Depois de alguns anos de tratamento desse espólio, as várias pelas serão mostradas faseadamente, nos próximos meses, sempre com a chancela do Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Conforme notou a curadora, foi necessário todo um trabalho de tratamento e inventariação para melhor perceber o que fora entregue pela família de Domingas Pitta, a quem a directora do MUDAS fez questão de agradecer a confiança.

Este segundo momento de evocação da memória da artista, conforme notou Márcia Sousa, conta com 60 desenhos, maioritariamente a carvão, mas também a grafite, aos quais se juntam alguns textos também da autoria de Domingas Pitta.

"É bom poder reinterpretar um pouco estes circuitos, pensar novamente, visitar a obra da Domingas", vincou a curadora, notando ser essa uma forma de garantir que "a partilha e a memória são caminhos para o futuro sustentável", não apenas da cultura, mas também de todos os que a ela se dedicam.

Sobre a técnica utilizada na maioria dos trabalhos agora em exposição, Márcia Sousa destacou o "desenho como linguagem essencial", reforçando o recurso a um "material primordial" como é o carvão, "que tem iluminado toda a história da humanidade", algo que, no seu entender, foi sempre sentido pela artista. "É preciso estar muito convicto do que se está a fazer e conhecer-se e ter essa vontade de conhecer e fazer alguma coisa para chegar a uma obra desta dimensão", apontou.

Também o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, que esteve presente na inauguração desta exposição, enalteceu a qualidade e a grandeza da obra de Domingas Pitta. Eduardo Jesus, na ocasião, vincou a importância de o legado da artista ser divulgado, algo que tem nesta mostra um primeiro momento. No seu entender, "a arte, a criação" é também "um serviço à sociedade", numa oportunidade deixada para "vir a fazer coisas a partir daí".

"Esta obra é também um bom contributo para nós seremos diferentes, seremos melhores, podemos evoluir, podermos crescer", disse o governante, notando o esforço para colocar "ao serviço dos outros" as obras de Domingas Pitta.