Marcelo passa últimos momentos como Presidente nas compras e agradece "por tudo"

O Presidente da República cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje a pé à Assembleia da República e, antes da posse do sucessor, entrou num supermercado, numa tabacaria e numa loja de antiguidades, onde fez algumas compras.

Marcelo Rebelo de Sousa saiu do Palácio de Belém a pé, pouco depois das 09:10. Questionado pelos jornalistas, não quis alongar-se em declarações, mas fez questão de deixar um agradecimento: "Obrigado por tudo".

Em Belém, o hino nacional foi hoje executado três vezes, a última das quais quando o carro presidencial partiu em direção à Assembleia da República, para a cerimónia da posse do novo chefe do Estado.

Cerca de 20 minutos depois, o Presidente cessante estava num supermercado na Rua de São Bento. Marcelo Rebelo de Sousa explicou que entrou no supermercado à espera que o primeiro-ministro, o Presidente eleito e o Rei de Espanha chegassem à Assembleia da República.

Ainda dentro do supermercado, fez algumas compras, que pagou em dinheiro. "Agora é para mim, não é para o palácio de Belém", disse, em resposta um jornalista.

Na Rua de São Bento, entrou depois numa papelaria, chamado pela funcionária, e a seguir numa loja de antiguidades, e em ambas realizou compras, primeiro um DVD e depois uma miniatura.

Marcelo chegou ao parlamento a pé, tal como fez há 10 anos, quando tomou posse para o primeiro mandato.

Antes de entrar na Assembleia da República, o Presidente cessante cumprimentou algumas pessoas com quem se cruzou, tirou algumas fotografias, como foi hábito durante todo o mandato, e fez um compasso de espera junto ao jardim na lateral do parlamento.

Pelo caminho admitiu que foi emocionante a última descida da rampa até aos portões do Palácio de Belém, onde entrou no carro presidencial pelas 09:14.

À chegada ao Palácio de São Bento, o chefe de Estado cessante foi recebido pelo presidente da Assembleia da República, recebeu honras militares e saudou o Estandarte Nacional. Depois, ouviu-se novamente o hino e Marcelo Rebelo de Sousa efetuou a revista à guarda de honra, pela última vez.

O Presidente eleito, António José Seguro, chegou à Assembleia da República cerca das 09:30, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, e dos filhos. O chefe de Estado que hoje toma posse escolheu uma gravata azul, da mesma cor dos vestidos da mulher e da filha.

A mesma cor de gravata foi escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa.

Cinco minutos antes, chegou à Assembleia da República o primeiro-ministro, Luís Montenegro, acompanhado pela mulher, Carla Montenegro.

Na Assembleia da República estão também os chefes de Estado de Angola, Moçambique, Timor, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, além do Rei de Espanha, o último a chegar.

Junto ao parlamento, está montado um forte dispositivo de segurança, o trânsito está cortado e foi colocado um cartaz do Chega na Calçada da Estrela, com as fotografias dos Presidentes do Brasil, Lula da Silva, e de Angola, João Lourenço, onde se lia "a culpa não é de 500anos de Portugal, é da vossa corrupção".