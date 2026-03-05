'Altar dos Perfumes' de Domingas Pitta inicia percurso itinerante na Torre do Capitão

O Núcleo Histórico de Santo Amaro – Torre do Capitão inaugura, amanhã, 6 de Março, pelas 16 horas, a exposição 'Altar dos Perfumes', que reúne obras da artista plástica madeirense Domingas Pitta. A exposição conta com curadoria de Márcia de Sousa e Teresa Jardim e chancela do Museu de Arte Contemporânea da Madeira e marca o início de um ciclo expositivo que irá percorrer diferentes espaços culturais do arquipélago, promovendo o conhecimento e a valorização do legado da artista.

No total, falamos de 60 desenhos a carvão, selecionados do conjunto de obras doado pela família da artista à Região em 2023. "'Altar dos Perfumes' propõe uma leitura sensível do universo criativo da artista, destacando o desenho como espaço de experimentação, memória e identidade", indica uma nota à imprensa, acrescentando que "a itinerância da exposição reforça a vontade de aproximar a obra de Domingas Pitta de novos públicos, contribuindo para a difusão do património artístico contemporâneo da Região".

Para o Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, esta exposição “representa um primeiro momento público do processo de valorização do legado da artista, permitindo que este património seja estudado, preservado e partilhado com a comunidade”. O governante sublinha ainda que “a itinerância garante que a obra de Domingas Pitta chegue a diferentes concelhos e públicos, afirmando a cultura como um eixo fundamental da identidade madeirense".

A exposição ficará patente na Torre do Capitão até Julho de 2026, seguindo depois para o Solar do Aposento, na Ponta Delgada, onde serão apresentadas outras obras do conjunto doado à Região.