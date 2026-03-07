Sirenes de alerta e explosões em Jerusalém sem feridos

Várias explosões foram ouvidas hoje de manhã em Jerusalém, após terem sido acionadas as sirenes de alerta antiaéreo, desconhecendo-se, para já, se há vítimas, indicou a agência noticiosa France-Presse (AFP).

Até agora, prossegue a AFP, os serviços de emergência não registaram feridos e indicações sobre quaisquer impactos das pelo menos três explosões no solo.

"Até ao momento, não se registaram feridos nem impactos de mísseis", indicou pouco depois o Magen David Adom (MDA), equivalente israelita da Cruz Vermelha.

Segundo uma contagem da AFP, baseada nos alertas antiaéreos emitidos pelo exército, foram lançados pelo menos 11 destes alertas nas últimas 24 horas em Israel.

Na sexta-feira, um porta-voz do exército israelita afirmou que o número de mísseis iranianos disparados em direção a Israel diminuiu em comparação com os primeiros dias da guerra.

Desde o início da operação israelo-americana contra a República Islâmica do Irão, há uma semana, e os lançamentos de mísseis e drones iranianos para toda a região, dez pessoas morreram em Israel devido a estes bombardeamentos: nove israelitas e uma filipina.

As equipas do MDA prestaram assistência e evacuaram cerca de 513 feridos: 139 feridos (dos quais 121 ligeiros) por impactos diretos, sendo os restantes pessoas que se feriram ao cair ou ao tentar procurar abrigo.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.