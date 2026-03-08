 DNOTICIAS.PT
Mundo

Explosão junto à embaixada dos Estados Unidos em Oslo

None
Foto EPA

Uma forte explosão ocorreu hoje perto da embaixada dos Estados Unidos em Oslo, sem que nenhuma vítima fosse registada no imediato, anunciou a polícia norueguesa.

A explosão ocorreu por volta da 01:00 (00:00 em Lisboa), precisou a polícia, acrescentando que, até o momento, não há informações sobre a causa da explosão.

De acordo com o comandante das operações policiais Michael Delmer, entrevistado pela emissora pública NRK, a explosão atingiu a entrada da secção consular da embaixada.

"Os danos são mínimos", afirmou Delmer. "Não faremos comentários sobre a natureza dos danos, sobre o que explodiu e outros detalhes semelhantes, além do facto de ter ocorrido uma explosão", acrescentou, justificando que "a investigação ainda está no início".

Um dispositivo policial foi destacado para a área em torno da embaixada.

Um morador do bairro, de 16 anos, identificado apenas pelo primeiro nome, Edvard, disse ao canal TV2 que estava a ver televisão quando ouviu a explosão.

"A minha mãe e eu pensámos inicialmente que tinha vindo da nossa casa, por isso olhámos à nossa volta, mas depois vimos as luzes a piscar do lado de fora da janela e uma multidão de polícias", indicou.

"Havia cães policiais, drones, polícias equipados com armas automáticas e helicópteros no ar", acrescentou.

As embaixadas norte-americanas foram colocadas em estado de alerta máximo no Médio Oriente devido aos ataques dos Estados Unidos no Irão, e várias delas foram alvo de ataques, com Teerão a retaliar contra alvos industriais e diplomáticos.

Mas a polícia não deu qualquer indicação de que a explosão perto da embaixada em Oslo estivesse relacionado com esta guerra.

0
 Comentários