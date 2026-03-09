Explosão junto a sinagoga em Liège, na Bélgica, sem feridos

Uma explosão foi sentida hoje de madrugada em frente a uma sinagoga em Liège, na Bélgica, disse a polícia, acrescentando que não se registaram feridos.

A explosão ocorreu às 04:00 (03:00 em Lisboa, em frente à sinagoga da rua Léon Frédéricq, em Liège, provocando danos materiais.

Foto Google Maps

As janelas dos edifícios situados em frente da sinagoga foram estilhaçadas, disse um porta-voz da polícia de Liège.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança para permitir a investigação inicial em curso.