Explosão junto a sinagoga em Liège, na Bélgica, sem feridos

Foto DR/Christelle Gaujard
Foto DR/Christelle Gaujard, https://www.lyonne.fr/france-monde/faits-divers/une-synagogue-frappee-par-une-explosion-devant-sa-porte-en-pleine-nuit-a-liege_14890695/

Uma explosão foi sentida hoje de madrugada em frente a uma sinagoga em Liège, na Bélgica, disse a polícia, acrescentando que não se registaram feridos.

A explosão ocorreu às 04:00 (03:00 em Lisboa, em frente à sinagoga da rua Léon Frédéricq, em Liège, provocando danos materiais.

As janelas dos edifícios situados em frente da sinagoga foram estilhaçadas, disse um porta-voz da polícia de Liège.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança para permitir a investigação inicial em curso.

