Governo entrega gestão da Marina do Porto Santo à RIM durante 15 anos

O Governo Regional vai entregar a gestão da Marina do Porto Santo por um período de 15 anos à RIM, competendo à empresa assegurar as necessárias obras de requalificação a concretizar em três anos.

O anúncio foi feito esta manhã pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que tem a pasta dos portos da Região Autónoma da Madeira, durante a apresentação pública dos resultados do projecto do sectopr portuário e logística, que decorre na Gare Marítima da Madeira, no Porto do Funchal.