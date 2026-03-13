Prolongado prazo para propostas da 3.ª fase do novo hospital

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) decidiu prorrogar por 44 dias o prazo fixado para a apresentação de propostas, no âmbito do procedimento 'Hospital Central e Universitário da Madeira – 3.ª Fase – Infraestruturas Gerais. Acabamentos e Instalações Técnicas'.

O novo prazo termina a 29 de Abril, substituindo a data inicialmente prevista de 16 de Março.

De acordo com o executivo, a decisão surge na sequência dos pedidos apresentados pelos agrupamentos concorrentes, "que solicitaram mais tempo para preparar as propostas nesta fase final do procedimento". A tutela esclarece que os concorrentes justificaram o pedido com a "complexidade técnica da empreitada, a necessidade de realizar consultas especializadas (algumas de carácter internacional) e a extensão das peças do procedimento".

Perante estas solicitações, a SREI considerou que a prorrogação permitirá assegurar melhores condições para a elaboração das propostas e, consequentemente, reforçar a qualidade e a competitividade do procedimento. "A possibilidade de extensão do prazo nestas circunstâncias está, aliás, prevista no Código dos Contratos Públicos", sublinha.

Esta terceira fase da empreitada tem um preço base de 265 milhões de euros e abrange as infra-estruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas da futura unidade hospitalar.

Em Fevereiro último, foram apurados cinco agrupamentos na sequência do concurso limitado por prévia qualificação para esta empreitada, os quais passaram à fase final do procedimento, tendo sido convidados a apresentar propostas.

Os agrupamentos seleccionados são constituídos pelas empresas:

- Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA; AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A; HCI - Construções, S.A.

- ETERMAR - ENGENHARIA, S.A.; CASAIS - Engenharia e Construção, S.A.

- Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.; TDGI Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.; EPOS - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas S.A.

- MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A.; CAPSFIL - Carlos Augusto Pinto Dos Santos &

Filhos, SA

- ACA - Alberto Couto Alves, S. A.; RIM - Engenharia e Construções, SA; OMATAPALO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.