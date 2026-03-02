SESARAM entre os finalistas da 3.ª edição dos Top Health Awards com o Projecto CAD

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) participou, no dia 26 de Fevereiro, na fase final de avaliação da 3.ª edição dos Top Health Awards, iniciativa promovida pela Associação Top Health.

"Seleccionado entre 110 candidaturas, foi um dos três finalistas na categoria 'Integração de Cuidados de Saúde' com o projecto 'Cuidadores de Apoio ao Domicílio- CAD', cuja apresentação perante o júri esteve a cargo da directora do Serviço Social, Márcia Assunção", indica nota à imprensa.

Desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM, o projecto avançou até à fase final de avaliação, num processo competitivo que reconhece o impacto e a qualidade das iniciativas em saúde.

Tem como objectivo apoiar a transição de cuidados hospitalares para o domicílio de cidadãos que permanecem internados após alta clínica, contribuindo para mitigar situações de protelamento de alta.

Durante a implementação do projecto-piloto, foi possível promover a reintegração de 48 cidadãos no seu contexto natural, através de um modelo temporário de intervenção domiciliária, orientado para a prestação de cuidados personalizados e humanizados.

Os Top Health Awards distinguem projectos e talentos com impacto em saúde, que contribuam para a criação de valor e melhores resultados, através de abordagens colaborativas e inovadoras, centradas nos doentes e nas populações.

O projecto CAD já havia sido distinguido a nível nacional ao vencer a categoria de 'Melhor Poster Científico' na 18.ª edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar.

Os vencedores da 3.ª edição dos Top Health Awards serão anunciados a 25 de Março, em Lisboa.