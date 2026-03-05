Agrupamentos que concorrem à 3.ª fase do novo hospital pedem mais tempo para apresentar propostas

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, revelou que os cinco agrupamentos de empresas que concorrem à terceira fase da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira solicitaram mais tempo para a entrega das propostas.

Segundo explicou o governante, o pedido de prorrogação do prazo está relacionado com a complexidade técnica e financeira da obra, mas também com factores externos, nomeadamente o novo conflito no Médio Oriente, que tem vindo a provocar instabilidade nos mercados e dificuldades no fornecimento de materiais.

Pedro Rodrigues adiantou que o pedido apresentado pelos concorrentes está actualmente a ser analisado pelo Governo Regional. No entanto, admitiu que “muito dificilmente a entrega de propostas será neste mês de Março”.

O secretário regional sublinhou que o objectivo é garantir que os agrupamentos tenham condições para preparar propostas consistentes e realistas para uma obra desta dimensão, considerada estratégica para a Região. No entanto, o preço está definido, na ordem dos 265 milhões de euros.