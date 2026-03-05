 DNOTICIAS.PT
Agrupamentos que concorrem à 3.ª fase do novo hospital pedem mais tempo para apresentar propostas

Júri do procedimento analisa pedidos. "Muito dificilmente" as propostas serão apresentadas este mês de Março, assume Pedro Rodrigues

Foto Rui Silva/ASPRESS

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, revelou que os cinco agrupamentos de empresas que concorrem à terceira fase da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira solicitaram mais tempo para a entrega das propostas.

Segundo explicou o governante, o pedido de prorrogação do prazo está relacionado com a complexidade técnica e financeira da obra, mas também com factores externos, nomeadamente o novo conflito no Médio Oriente, que tem vindo a provocar instabilidade nos mercados e dificuldades no fornecimento de materiais.

Pedro Rodrigues adiantou que o pedido apresentado pelos concorrentes está actualmente a ser analisado pelo Governo Regional. No entanto, admitiu que “muito dificilmente a entrega de propostas será neste mês de Março”.

O secretário regional sublinhou que o objectivo é garantir que os agrupamentos tenham condições para preparar propostas consistentes e realistas para uma obra desta dimensão, considerada estratégica para a Região. No entanto, o preço está definido, na ordem dos 265 milhões de euros.

