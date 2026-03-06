Como recuperar deduções no IRS após o prazo do e-Factura

O prazo para validar todas as despesas no e-Factura terminou a 2 de Março, mas nem tudo está perdido. Ainda é possível recuperar deduções no IRS referentes a despesas de saúde, educação, lares e imóveis realizadas em 2025.

A declaração de IRS deste ano, a entregar entre 1 de Abril e 30 de Junho, refere-se exclusivamente aos rendimentos do ano passado, alerta a DECO PROteste.

O que acontece se não validar a tempo

Quem não validar as despesas no prazo do e-Factura não perde automaticamente o direito às deduções. No entanto, essas despesas deixam de ser consideradas de forma automática pelo Fisco e terão de ser inseridas manualmente na declaração de IRS. Já as despesas com benefício de IVA, como viagens de transporte público, restauração, alojamento, serviços de beleza ou ginásios, só podiam ser recuperadas até 2 de Março. Se não o fizer, estas despesas não poderão ser declaradas.

Passo a passo para inserir despesas manualmente

Para garantir que as deduções são contabilizadas, o contribuinte deve seguir os passos no anexo H da declaração de IRS, quadro 6-C, destinado a benefícios fiscais:

1. Assinalar “Sim” na pergunta sobre declarar despesas alternativas aos valores do e-Factura. Isto indica ao Fisco que os montantes da plataforma devem ser ignorados e que os valores agora inseridos são os que devem ser considerados.

2. Adicionar ou corrigir despesas: consulte os códigos das despesas (por exemplo, código 651 para despesas de saúde) e insira o montante total a declarar, incluindo o que já estava contabilizado no e-Factura mas que pediu para ignorar. Caso precise inserir novas tipologias, como seguros de saúde, use a opção “Adicionar Linha”.

3. Repetir para todos os membros do agregado familiar: todas as despesas devem ser incluídas, não apenas as de um único elemento. Em caso de erro, pode eliminar linhas clicando no botão de lixo.

Como calcular o total a declarar

O valor final deve reflectir o total de cada tipo de despesa, somando os montantes validados anteriormente no e-Factura e os que está a inserir manualmente. Esta soma garante que todas as deduções a que o agregado familiar tem direito sejam consideradas na declaração de IRS.

Vantagens de declarar manualmente

Mesmo após o prazo do e-Factura, a declaração manual permite:

· Recuperar deduções de saúde, educação, lares e imóveis.

· Garantir que o Fisco contabiliza o montante correcto de despesas.

· Evitar perda de benefícios fiscais legais.

Recomendações finais

Para não repetir a situação no próximo ano, os especialistas da DECO PROteste recomendam validar as despesas à medida que vão sendo comunicadas ao e-Factura. Assim, evita-se o esforço extra de inserir dados manualmente e reduz-se o risco de erros na declaração do IRS.