Nova fase do golfe com hotel e 33 novos lotes

Governo quer lançar ainda este ano o concurso para nova unidade de 5 estrelas e avançar com novas parcelas junto ao Pico Ana Ferreira, no Porto Santo, preparando a ampliação do campo para 27 e, depois, 36 buracos. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 3 de Março.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para: "Campus azul para transformar Lazareto". Biólogo João Canning-Clode quer requalificar infra-estruturas junto ao mar e criar um ecossistema que junte academia, ciência, ‘startups’ e comunidade, num projecto que já foi apresentado nas Nações Unidas e exige um investimento milionário.

"PSP com esquadras em vias condicionadas" é o tema da rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira. Acessos únicos e vias estreitas reacendem debate sobre planeamento de infra-estruturas policiais na Região.

Saiba também que a "Região avança com sistema próprio de gestão de fogos rurais".

Em entrevista ao DIÁRIO, o seu co-fundador, explica como a "‘OceanScore’ acelera transição verde do transporte marítimo". A empresa com presença na Região cria soluções digitais para cumprir regras europeias de descarbonização.

