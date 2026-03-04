Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares promove semana dedicada à sustentabilidade e literacia dos oceanos

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, promoveu, na última semana, um conjunto de actividades pedagógicas dedicadas à sustentabilidade e à literacia dos oceanos, envolvendo alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, no âmbito da sua estratégia de reforço da educação ambiental.

"As iniciativas desenvolvidas – 'A colónia adormece', 'Uma noite atribulada' e 'Física do oceano e da atmosfera' – tiveram como principal objectivo sensibilizar os alunos para a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e para a compreensão dos fenómenos naturais associados ao oceano e à atmosfera, através de metodologias activas e experimentais", indica nota à imprensa.

E prossegue: "No contexto desta programação, os alunos do 5.º ano participaram na atividade 'A colónia adormece', realizada em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). A sessão contou com a colaboração do investigador Tiago Dias, que proporcionou um enquadramento científico sobre as aves marinhas, com especial enfoque na cagarra, espécie emblemática da Região Autónoma da Madeira. Através de uma dinâmica inspirada no jogo 'A Aldeia Dorme', os alunos reflectiram sobre as ameaças que afetam estas aves, promovendo o pensamento crítico e a tomada de decisões em contexto educativo".

No mesmo período, duas turmas de 8.º ano realizaram uma visita de estudo à Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), onde tiveram oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido por esta instituição no apoio à investigação científica, formação e divulgação de ciência e tecnologia na Região Autónoma da Madeira".

"Integrada na temática 'Física do oceano e da atmosfera', a actividade permitiu aos alunos contactar com experiências práticas dinamizadas pelo Serviço Educativo da ARDITI, nomeadamente através de um laboratório móvel dedicado ao estudo de fenómenos de meteorologia, oceanografia e climatologia, reforçando a articulação entre a escola e as instituições científicas regionais", acrescenta.

E prossegue: "A programação integrou ainda a actividade 'Uma noite atribulada', centrada na biodiversidade noturna da Madeira e nas ameaças que a mesma enfrenta. Através de uma abordagem lúdico-pedagógica, os alunos aprofundaram conhecimentos sobre a fauna local e a importância da sua conservação".

"Com a concretização destas iniciativas, a Escola Padre Manuel Álvares reafirma o seu compromisso com a promoção de uma educação de qualidade, orientada para a sustentabilidade, a cidadania activa e a valorização do património natural da Região Autónoma da Madeira", concluiu.