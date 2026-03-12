Arquitecto chileno Smiljan Radic Clarke vence prémio Pritzker 2026

O arquiteto chileno Smiljan Radic Clarke, conhecido pelo seu trabalho experimental e originalidade, é o vencedor do prémio Pritzker 2026, o mais importante galardão mundial da arquitetura, anunciou hoje a organização.

O júri do Prémio Pritzker elogiou a capacidade de Radic Clarke - autor de projetos como Casa para o Poema do Ângulo Reto, no Chile, e a Serpentine Gallery, no Reino Unido - tornar o "não óbvio em óbvio", criando realidades concretas onde as pessoas podem valorizar o ambiente de uma forma renovada.