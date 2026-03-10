Madeira marca presença no Oceanology International 2026 em Londres

A Região Autónoma da Madeira está representada na Oceanology International 2026, um dos principais eventos internacionais dedicados à ciência, tecnologia e inovação aplicadas ao oceano, que decorre entre os dias 10 e 12 de março, em Londres.

A participação regional será assegurada pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e pela Invest Madeira – Agência para a Internacionalização e Investimento, através de um espaço representativo da Madeira que visa promover as competências da Região na área da economia do mar, da investigação científica e da tecnologia oceânica, ao mesmo tempo que reforça a promoção da Madeira enquanto destino europeu atrativo e sustentável para o investimento internacional.

Durante o evento, a ARDITI apresentará projetos e tecnologias desenvolvidas na Região Autónoma da Madeira no domínio da investigação e inovação científica, evidenciando o trabalho realizado no arquipélago nas áreas da observação oceânica, monitorização ambiental e desenvolvimento tecnológico ligado ao mar, bem como iniciativas associadas ao ecossistema científico regional.



Paralelamente, a Invest Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, liderada por José Manuel Rodrigues, terá como principal foco promover a Região Autónoma da Madeira enquanto destino estratégico, sustentável e competitivo para o investimento internacional, destacando as oportunidades existentes nos setores ligados à economia azul, inovação tecnológica e investigação científica. Neste contexto, serão também divulgadas as vantagens do enquadramento fiscal e empresarial da Região, quer através do regime geral aplicável ao investimento, quer das especificidades associadas ao Centro Internacional de Negócios da Madeira.



A presença da Madeira na Oceanology International permitirá, ainda, estabelecer contactos com empresas, centros de investigação e entidades internacionais do setor, bem como promover reuniões com potenciais parceiros e investidores, contribuindo para identificar novas oportunidades de cooperação e de desenvolvimento de projetos ligados à economia do mar.



A participação neste evento enquadra-se na estratégia de posicionamento internacional da Madeira enquanto plataforma atlântica de inovação, investigação científica e desenvolvimento tecnológico, reforçando a visibilidade da Região no contexto global da economia azul.