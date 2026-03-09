Rio Ave vence em Tondela

O Rio Ave voltou a vencer um jogo na I Liga portuguesa de futebol mais de dois meses depois, ao impor-se por 1-0 em casa do Tondela, no jogo que encerrou a 25.ª jornada da competição.

O espanhol Jalen Blesa marcou o único golo, aos 70 minutos, que permitiu aos vila-condenses colocarem fim a uma série de sete encontros sem triunfos, que persistia desde 04 janeiro, quando venceram o Casa Pia.

A formação de Vila do Conde, que estava há três meses sem vencer fora de casa, subiu ao 13.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Tondela mantém-se em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo posto, com 19, sendo que apenas venceu uma das últimas nove partidas na I Liga.