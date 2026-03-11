Irão condiciona fim do conflito a indemnizações, garantias e direitos legítimos

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, condicionou o fim do conflito originado pelo ataque israelo-norte-americano em 28 de fevereiro ao reconhecimento dos direitos "legítimos" do país, pagamento de "indemnizações" e "garantias firmes" contra ataques futuros.

"A única forma de acabar com esta guerra, desencadeada pelo regime sionista e pelos EUA, é reconhecer os direitos legítimos do Irão, o pagamento de indemnizações e garantias internacionais firmes contra futuras agressões", defendeu nas redes sociais.

Pezeshkian reafirmou o "compromisso" do país com a paz na região, mensagem que transmitiu ao Paquistão e à Federação Russa.

Esta posição de Pezeshkian foi tomada depois de o seu homólogo russo, Vladimir Putin, lhe ter transmitido, por telefone, o apoio russo a uma rápida resolução do conflito, insistindo na "via política" para acabar com a guerra iniciada pelo ataque israelo-norte-americano em 28 de fevereiro.

O telefonema entre os dois ocorreu depois de Putin ter falado com Donald Trump, na terça-feira, sobre várias opções para acabar com o ataque ao Irão.