Influencer porto-santense e criadora de vídeos Bia Peixe está retida no Dubai após conflito no Irão

Bia Peixe tem 20 anos, é natural da ilha do Porto Santo e desde os seus 8 que faz vídeos para o YouTube. É criadora de conteúdos, mentora, palestrante e ajuda diariamente empreendedores a criarem as suas próprias oportunidades através da criação de conteúdo autêntico e orgânico.

A jovem, que por estes dias estava no Dubai, de onde deveria ter saído hoje, viu a sua ligação aérea cancelada e posteriormente adiada depois do espoletar do conflito no Irão, com o ataque dos EUA e Israel.

A porto-santense faz um ponto de situação através da sua página no Instagram.