Queda de pedras condiciona estrada na Camacha

Uma queda de pedras para a estrada no Caminho do Ribeiro Serrão, na freguesia da Camacha, condiciona o trânsito apesar da via já estar limpa.

A derrocada deu-se pelas 1h40 desta sexta-feira, após horas de muita chuva nas zonas altas da Madeira.

Foto Google Maps

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para o local àquela hora para remoção dos detritos, numa operação que contou com apoio da PSP.