Seguro recebe cumprimentos de Montenegro, João Lourenço e partidos antes da posse

O Presidente da República eleito, António José Seguro, recebeu hoje cumprimentos do seu de Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, do chefe de Estado de Angola, João Lourenço, e de outras personalidades, no parlamento, antes da cerimónia de posse.

António José Seguro e a mulher, Margarida Maldonado Freitas, chegaram ao Salão Nobre da Assembleia da República às 09:36 para receberem cumprimentos dos convidados antes da tomada de posse.

Minutos depois, António José Seguro recebeu cumprimentos do Presidente cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Rei de Espanha, Filipe VI.

O primeiro a cumprimentar António José Seguro, no Salão Nobre, onde o aguardavam para cumprimentos alguns dos convidados para a tomada de posse, foi o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Seguro foi de seguida cumprimentado pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço, com quem se demorou em conversa durante alguns segundos.

À espera do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa estavam também outros convidados internacionais, bem como representantes dos partidos com assento parlamentar.

Seguro também recebeu cumprimentos da comissária europeia portuguesa, Maria Luís Albuquerque.

Depois de percorrer a fila de convidados, Seguro esteve à conversa com Montenegro, com João Lourenço em dois momentos, e com outros convidados.

Antes de saírem para o hemiciclo, onde vai decorrer a cerimónia de posse, Seguro, Marcelo e o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, conversaram descontraidamente, juntando-se-lhes Luís Montenegro.