Mais de 130 detidos na primeira acção deste ano da operação 'Portugal Sempre Seguro'

Mais de 130 pessoas foram detidas e 170 estrangeiros foram fiscalizados na primeira ação da operação 'Portugal Sempre Seguro' deste ano realizada entre 02 e 08 de março, indicou hoje o Sistema de Segurança Interna (SSI).

Em comunicado, o SSI precisa que diversas polícias e entidades realizaram entre 02 e 08 de março um conjunto ações de "prevenção, dissuasão e fiscalização de práticas ilícitas com especial incidência em estabelecimentos comerciais, de venda e consumo de bebidas alcoólicas, segurança alimentar, imigração irregular e ilegal e segurança rodoviária" no âmbito da operação 'Portugal Sempre Seguro 2026'.

Na primeira ação deste ano da operação foram detidas 138 pessoas, 83 das quais por crimes rodoviários e 19 por crimes relacionados com droga, e registados 173 crimes (36 relacionados com droga, 15 com imigração ilegal e 11 por detenção ou tráfico de armas proibidas) e 1.777 contraordenações no âmbito rodoviário, económico alimentar e tributário ou aduaneiro, segundo o SSI.

O Sistema de Segurança Interna acrescenta também que foram apreendidos cinco armas de fogo e seis armas brancas, 81 munições, 35 viaturas e motociclos, 10.900 euros em dinheiro, 9.846 mercadorias no valor de 20.000 euros, 689 géneros alimentícios.

No âmbito desta operação foram ainda fiscalizados durante uma semana 779 estrangeiros fiscalizados, 72 dos quais estavam em situação ilegal e 33 em processo de regularização.

A operação 'Portugal Sempre Seguro' contou com a Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Polícia Marítima, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária, Autoridade para as Condições do Trabalho e Agência para a Integração Migrações e Asilo.

O SSI refere ainda que foram mobilizados mais de 3.200 meios humanos, apoiados por 927 meios auto e 30 binómios (equipas formadas por 1 elemento policial e 1 cão) que fiscalizaram 1.189 estabelecimentos, nomeadamente 330 de diversão noturna, 334 de restauração e bebidas, 303 lojas comerciais de conveniência e minimercados.