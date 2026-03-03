Acção de sensibilização 'Segurança Aquática' decorre nas escolas do Funchal

No âmbito das comemorações de Março Mês da Protecção Civil 2026, organizado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal da Câmara Municipal do Funchal, e que congrega um programa com um alargado conjunto de iniciativas, durante todo este mês, dirigidas à comunidade, encontram-se a decorrer a ação de sensibilização 'Segurança Aquática', dinamizada pela Frente MarFunchal, empresa municipal., com esta iniciativa, em concreto, a decorrer nas escolas.

Segundo nota à imprensa, as sessões iniciaram-se ontem, 2 de Março, e prolongam-se até ao próximo dia 6 de Março, abrangendo diversas turmas da Escola Secundária Jaime Moniz, Escola Secundária Francisco Franco, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Durante estas acções, os alunos estão a adquirir conhecimentos essenciais sobre comportamentos seguros a adoptar nas praias, aprendendo a prevenir situações de risco, a reconhecer perigos e a agir de forma responsável, tanto na sua própria proteção como no auxílio a terceiros.

Para a CMF, promover uma cultura de segurança é investir em jovens mais conscientes, preparados e responsáveis, mas também sensibilizar os profissionais das mais diversas áreas e demais cidadãos para a importância da adopção de comportamentos seguros e da preparação para situações de emergência.