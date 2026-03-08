Ataque com mísseis deixa região russa sem luz, aquecimento e água

Ataques ucranianos com mísseis ocorridos na noite passada deixaram os residentes da região fronteiriça russa de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia, sem serviços básicos, informou o governador local.

"Houve graves danos na infraestrutura energética. Como resultado, foram registados cortes no fornecimento de eletricidade, água e aquecimento", revelou Viacheslav Gladkov, através do seu canal na rede social Telegram.

Gladkov comunicou também que, nas últimas 24 horas, a região, fronteiriça com a Ucrânia e uma das mais castigadas pelos constantes ataques aéreos, foi vítima de ataques com um total de 27 mísseis e fogo de morteiros, além de 116 drones, dos quais 69 foram abatidos.

De acordo com informações oficiais, sete pessoas ficaram feridas devido aos ataques.

No entanto, o representante da região comemorou que, apesar dos ataques, "os homens compram flores nas floriculturas" com a intenção de oferecê-las para celebrar o Dia da Mulher na Rússia.

O Ministério da Defesa, por sua vez, informou que esta noite intercetou 72 drones ucranianos que atacaram o território russo e a península ucraniana da Crimeia, anexada em 2014.

A maior parte do ataque ocorreu nas regiões de Astrajan (20 drones), Crimeia (20) e Rostov (14).

Outros oito drones foram destruídos em Belgorod, quatro em Krasnodar, três em Kursk, dois em Volgogrado e mais um foi intercetado quando sobrevoava o mar de Azov.