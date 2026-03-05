DTIM apresenta modelo de formação inovador em conferência internacional

A DTIM (Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira) apresentou uma comunicação sobre a metodologia de formação desenhada para um projecto de capacitação digital à distância destinado à administração pública regional, na conferência internacional INTED2026.

Segundo nota enviada à imprensa, "o modelo de formação permitiu que a conclusão dos cursos à distância em formato massivo (MOOC) atingisse uma taxa acima dos 85%, valores que contrastam com a média referida em artigos internacionais, que indicam uma taxa média de conclusão na ordem dos 13%".

A conferência internacional realizou-se em Valência, Espanha, entre os dias 2 e 4 de Março, nesta que foi a sua 20.ª edição. É uma conferência reconhecida internacionalmente, sendo hoje um dos eventos de educação e formação mais consolidados da Europa. Esta edição reuniu cerca de 700 participantes, provenientes de 62 países.

A comunicação apresentada pelo director-geral da DTIM, José Miguel Sousa, baseou-se num artigo científico desenvolvido em co-autoria com as investigadoras Joana Caldeira (Portugal) e Andreia Machado (Brasil). O trabalho foi também apresentado na semana passada na Universidade da Madeira, no âmbito do XXI Colóquio CIE-UMa & I Congresso Internacional de Educação.