Conferência Açores–Madeira amanhã no Museu de Electricidade

A 2.ª Sessão da Conferência Açores–Madeira, subordinada ao tema '50 Anos de Autonomia nas Comunidades', realiza-se esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, pelas 15h30, no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal.

A iniciativa é promovida conjuntamente pelo Governo Regional dos Açores e pelo Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), e contará com a presença dos responsáveis governativos com a tutela das Comunidades nas duas Regiões Autónomas, nomeadamente Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa da Madeira, e José Andrade, membro do Governo Regional dos Açores com a mesma tutela.

Os painéis serão moderados pela editora e escritora Sónia Silva Franco e integram figuras marcantes da história política contemporânea das Comunidades, tais como João Carlos Abreu, que tutelou a área das Comunidades no Governo da Madeira na década de 80, e Duarte Mendes, director do Gabinete de Emigração e Apoio às Comunidades Açorianas em 1976.

A sessão de abertura estará a cargo do secretário regional de Agricultura e Pescas da Madeira, Nuno Maciel, seguindo-se um painel inaugural com Carlos Madruga da Costa, presidente da Casa dos Açores da Madeira, e Andreia Gomes, presidente da Casa da Madeira nos Açores.