Morreu António Lobo Antunes

Morreu o escritor português António Lobo Antunes, um dos maiores vultos da literatura portuguesa contemporânea. Tinha 83 anos e o anúncio da sua morte foi dada pela rádio Renascença, seguida de todos os restantes órgãos nacionais.

A sofrer de demência (anunciada em 2024), o escritor, médico de formação e prática (esteve em Angola na Guerra do Ultramar) tinha uma carreira de mais de 40 anos e mais de 30 livros publicados.

Lobo Antunes nasceu em Lisboa a 1 de Setembro de 1942, e teve a sua estreia como autor com "Memória de Elefante", seguida de "Os Cus de Judas", "As Naus", "Manual dos Inquisidores", "Eu Hei-de Amar Uma Pedra", "Sôbolos Rios Que Vão", entre tantos outros que marcaram uma carreira recheada de prémios e distinções.

O seu último livro foi "As Outras Crónicas", publicado em 2024.