Em jogo de estreia madeirense Leonardo Jardim festeja o título

Com apenas cinco dias de treinos no Ninho do Urubu, o treinador madeirense Leonardo Jardim festejou a conquista do tricampeonato estadual carioca e chegasse ao 40.º título na história do torneio pelo Flamengo. Na grande final do ‘Carioca’ a formação do técnico insular mediu forças com o Fluminense e veio a vencer após o empate a zero no final do tempo regulamentar.

Já nas grandes penalidades o ‘Mengão’ foi melhor e marcou por cinco vezes contra quatro do ‘Flu’. Na lotaria dos penáltis o guarda-redes argentino do Flamengo, Rossi, foi decisivo ao defender os remates de Guga e de Otávio garantindo assim a conquista do troféu, ao rubro-negro, o primeiro de Leonardo Jardim no Brasil.