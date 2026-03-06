Madalena Fernandes fora da 'José Vilela Cup'
A tenista madeirense ficou-se pelos quartos-de-final da competição
Madalena Fernandes ficou-se pelos quartos-de-final da 'José Vilela Cup'. A tenista madeirense perdeu diante da campeã nacional de Sub-16 e 18, Matilde Novais, no Complexo Ténis do Monte Aventino.
"Com apenas um break em cada set, Matilde derrotou a madeirense por 6-4 e 6-4 e
qualificou-se para a meia-final deste J30 no Porto onde vai defrontar a chinesa
Shangran Cai", refere a Associação de Ténis da Madeira (ATMAD).
No balanço de quase semanas de competição fora da Região, Madalena Fernandes traz um título, partilhado com Francisca Marote, no circuito TE. No conjunto inclui-se uma final de singulares TE e a estreia em quartos-de-final no circuito internacional ITF junior.