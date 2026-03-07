Madeirense Fátima Pinto chega aos 100 jogos pela selecção A

A internacional portuguesa Fátima Pinto alcançou, este sábado, um marco histórico na sua carreira ao somar 100 jogos pela principal seleção feminina de Portugal. A 100.ª internacionalização da jogadora madeirense aconteceu no encontro frente à Eslováquia, de apuramento para o Mundial de 2027, e que se está a relizar-se no Estádio Cidade de Barcelos.

Para assinalar o momento especial, a centrocampista envergou simbolicamente a braçadeira de capitã durante este encontro, numa homenagem à marca alcançada.

De referir que estreia da centrocampista com a principal camisola das Quinas remonta a 26 de Outubro de 2013, num duelo diante dos Países Baixos, a contar para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2015.

Desde então, a jogadora de 30 anos tornou-se uma figura regular da equipa nacional, participando em momentos históricos do futebol feminino português. Fátima Pinto esteve presente em três fases finais do Campeonato Europeu - na de 2017, nos Países Baixos, na de 2022, em Inglaterra, e também no último Campeonato Europeu, realizado na Suíça, no verão de 2025.

A internacional portuguesa integrou ainda o histórico apuramento para o Campeonato do Mundo Feminino de 2023, competição que decorreu na Austrália e na Nova Zelândia.

Com 100 internacionalizações alcançadas, Fátima Pinto reforça o estatuto de referência numa geração que contribuiu para afirmar Portugal entre a elite do futebol feminino europeu e mundial.