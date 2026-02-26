Workshop com Lisi Estaras sobre Método MonkeyMind Way

A intérprete, encenadora e investigadora Lisi Estaras vai estar na Madeira para orientar um workshop, a convite da Companhia Dançando com a Diferença, centrado no Método MonkeyMind Way. O evento decorre de 16 e 20 de Março e parte da questão 'Como pode a dança tornar-se uma linguagem universal que abre espaço para todos os corpos, histórias e perspectivas?'.

O objectivo passa por propor uma "experiência de criação colectiva que convida os participantes a desenvolver um vocabulário partilhado de movimento e expressão".

Segundo Lisi Estaras, citada em nota à imprensa pela Dançando com a Diferença, "o Método MonkeyMind traduz o fluxo caótico de pensamentos e emoções em linguagem, ritmo e coreografia. O foco desloca-se da limitação para a criatividade, a energia e a escolha, criando um espaço onde os papéis tradicionais entre professor/a e aluno/a se transformam, dando lugar a uma dinâmica de liderança e inspiração mútua".

Neste workshop “a improvisação, a dinâmica de grupo e a exploração individual entrelaçam-se, formando gradualmente uma linguagem coletiva de dança que cresce nos corpos e nas imaginações. Ao acolher movimentos que se situam fora da formação tradicional, propõe ‘desaprender’ hábitos da dança convencional, abrindo caminhos estimulantes, intensos e transformadores".