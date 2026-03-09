Madeirense Bernardo Teixeira com arranque positivo nas provas nacionais

O ciclista madeirense madeirense Bernardo Teixeira, em representação da equipa Anicolor / Campicarn, teve um bom arranque nas provas nacionais, que tiveram início no passado fim-de-semana.

De acordo com a Associação de Ciclismo da Madeira, no sábado a dura Clássica de Santo Thyrso, com 141.8kms e 2863D+, teve um bom desempenho por parte do madeirense, ao conseguir terminar em 25.º lugar, rodando sempre bem posicionado no pelotão ao lado dos seus colegas de equipa, numa corrida de alta intensidade (41km/h de média) e que ditou o abandono de 2/3 do pelotão, no circuito final de 4voltas.

"Tive boas sensações e acredito que consegui demonstrar o trabalho consistente que tenho vindo a desenvolver ao longo destes últimos meses de preparação. É motivador sentir que todo o processo de treino começa a reflectir-se em corrida", afirmou no final da prova.

Já no domingo, foi dia de Clássica da Primavera, num circuito tradicional na Povoa de Varzim, totalizando 145kms e 1700D+, num dia em que o papel de Bernardo foi de trabalho, na tentativa bem-sucedida de anular a fuga do dia e disputar a etapa com Santiago Mesa.

O madeirense reconheceu que "foi necessário assumir responsabilidades cedo em prol da equipa", o que o levou a "gastar algumas energias mais cedo do que o ideal. Ainda assim, faz parte do ciclismo e do espírito de equipa colocar os objetivos coletivos acima dos individuais".

No final, uma escapada de 3 corredores deu a vitória a Nicolás Tivani (Aviludo - Louletano - Loulé), com Santiago Mesa a ser o primeiro do pelotão e o 4.º da classificação final e Bernardo Teixeira a integrar um dos grupos numerosos mais atrasados, terminando em 63.º lugar.

"Depois da queda na clássica espanhola de Jaen, quando Bernardo era o melhor elemento da sua equipa nessa altura da corrida, o trabalho manteve-se rumo a estas primeiras provas da época que demonstraram a evolução do ciclista madeirense, que no próximo sábado, correrá a Prova de Abertura – Região de Aveiro", dá conta a mesma nota à imprensa.