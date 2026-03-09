No dia 11 de Março, às 18h00, o projecto Conversas com Barriguinhas chega ao Cowork Funchal para uma sessão dedicada a futuras mães e famílias que querem preparar-se de forma informada para a chegada do bebé.

A iniciativa é gratuita, mediante inscrição prévia na plataforma oficial do projecto, e pretende esclarecer as dúvidas mais comuns sobre gravidez, parto e pós-parto.

Segundo nota à imprensa, a sessão contará com a intervenção de Carlos Macedo, ginecologista e obstetra, que abordará o tema 'Mitos e verdades sobre o parto: gestão de expectativas'. Haverá ainda um momento dedicado às células estaminais do cordão umbilical, conduzido por Filipa Pereira, especialista da Crioestaminal. Por fim, Joana Sousa, especialista em saúde materna e obstetrícia, apresentará a sessão 'Como preparar o corpo e a mente na gravidez e no parto'.

Para além da componente informativa, todas as participantes receberão ofertas exclusivas dos parceiros do projecto, incluindo cabazes de produtos destinados a cinco grávidas presentes. Por fim, diz que com esta iniciativa, as Conversas com Barriguinhas continuam a afirmar-se como um espaço de apoio e esclarecimento, promovendo informação de qualidade e contribuindo para que a maternidade seja vivida de forma mais segura, confiante e consciente.