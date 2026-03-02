“É só conversa, fantasia, beijinhos e selfies”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhou esta segunda-feira, na sessão solene do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, que “os objectivos estão traçados, as metas estão definidas”, durante a inauguração de quatro salas requalificadas do Centro de Situação e Gestão de Emergências da RAM.

Na intervenção, criticou a falta de cumprimento das obrigações do Estado português relativamente à Região Autónoma da Madeira, acusando o Governo central de se limitar a “conversa, fantasia, beijinhos e selfies”. Sublinhou que, face a este comportamento, a RAM tem feito investimentos colossais em meios tecnológicos, robótica, drones e inteligência artificial para prevenção e resposta a incêndios urbanos e rurais.

Miguel Albuquerque destacou ainda a necessidade de reforço da prevenção em zonas de risco, manutenção de “zonas corta-fogo”, limpeza de estradas estratégicas e acessibilidade a áreas isoladas, bem como a importância de agilizar procedimentos burocráticos para permitir intervenções rápidas. Concluiu com palavras de apreço aos distinguidos na sessão solene, reforçando o compromisso com a Protecção Civil da Madeira.