CDS promove acção de reflorestação no Parque Ecológico do Funchal

O Parque Ecológico do Funchal recebeu, esta sexta-feira, uma acção de reflorestação promovida pelo CDS-PP Funchal no âmbito da iniciativa “CDS em Ação”. O evento contou com a presença de José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-PP Madeira, Pedro Pereira, presidente da concelhia do partido no Funchal, assim como militantes e simpatizantes.

A manhã começou com uma sessão formativa, na qual os participantes conheceram a missão do parque e a importância da preservação da floresta Laurissilva, património natural reconhecido da Região. Seguiu-se a plantação de faias-das-ilhas na zona do Chão das Mantas, contribuindo para a recuperação de áreas afectadas pelos incêndios de 2010 e 2016.

Pedro Pereira sublinhou que “é um dever de todos nós contribuir para a defesa da nossa casa comum”, acrescentando que “a floresta Laurissilva é também um factor identitário da nossa Região e da Macaronésia”.

Segundo o responsável, esta primeira actividade marca o início de um ciclo de proximidade com a comunidade, reforçando que a política inclui também “trabalho concreto no terreno”.

O CDS-PP Funchal prevê desenvolver, ao longo do ano, novas acções de voluntariado e sensibilização ambiental, com o objectivo de promover cidadania, solidariedade e responsabilidade social.