Chuva no caminho dos automobilistas após acidente
Bom dia. O trânsito nesta manhã de quarta-feira fluía com os habituais congestionamentos a partir da subida desde o Caniço e prolongando-se na maior parte da Via Rápida de acesso ao Funchal pelo lado Leste da ilha da Madeira, mas agora aconteceu um acidente pouco antes das 8h00.
São assim 6 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava, sendo certo que além deste acidente ocorrido na subida, temos chuva praticamente com excepção da Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Funchal. No restante da ilha já chove o suficiente para ser um alerta a quem conduz.
Conduza com precaução e tenha atenção à velocidade e distância de segurança.
