Todos os anos, a 8 de Março, flores, mensagens e iniciativas multiplicam-se para assinalar o Dia Internacional da Mulher. Em muitos países, a data tornou-se também um momento de debate sobre desigualdade, direitos e participação das mulheres na sociedade.

Mas a origem deste dia está longe de ter começado como uma celebração simbólica. A história remonta a movimentos operários, protestos por melhores condições de trabalho e à luta pelo direito de voto no início do século XX.

Um dia que nasceu da luta por direitos

A origem do Dia Internacional da Mulher está ligada aos movimentos sociais e laborais que surgiram na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, numa altura em que muitas mulheres trabalhavam em fábricas com longas jornadas, baixos salários e poucos direitos.

Uma das referências frequentemente associadas à criação da data ocorreu em 1908, quando milhares de trabalhadoras do sector têxtil marcharam em Nova Iorque para exigir melhores condições de trabalho, redução do horário laboral e o direito de voto.

No ano seguinte, os Estados Unidos organizaram o primeiro dia nacional dedicado às mulheres trabalhadoras, iniciativa promovida por movimentos ligados ao trabalho e à igualdade política.

A proposta de criar um dia internacional

A ideia de criar um dia internacional surgiria pouco depois, em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres socialistas realizada em Copenhaga, Dinamarca.

Foi nessa reunião que a activista alemã Clara Zetkin propôs a criação de um dia anual dedicado à luta pelos direitos das mulheres e pelo sufrágio feminino.

A proposta foi aceite por representantes de vários países, embora inicialmente não tenha sido definida uma data fixa.

As primeiras celebrações

As primeiras comemorações internacionais aconteceram em 1911 em países como Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça, reunindo centenas de milhares de pessoas em manifestações e eventos públicos.

Essas primeiras celebrações tinham como objectivo reivindicar direitos básicos, como o voto, o acesso a cargos públicos e melhores condições de trabalho.

Porquê o dia 8 de Março?

A escolha do dia 8 de março está associada a acontecimentos ligados às mobilizações de mulheres trabalhadoras, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial.

Em 1917, milhares de mulheres russas saíram às ruas de Petrogrado, actual São Petersburgo, em protesto contra a escassez de alimentos, a guerra e as condições de vida.

A manifestação ocorreu a 23 de Fevereiro no calendário juliano então utilizado na Rússia, data que corresponde a 8 de Março no calendário gregoriano.

Esse protesto desencadeou uma série de acontecimentos que levariam à abdicação do czar e à concessão do direito de voto às mulheres russas. Com o tempo, o dia 8 de Março acabou por consolidar-se como a data simbólica da mobilização feminina.

O reconhecimento internacional

Durante várias décadas, o Dia Internacional da Mulher foi celebrado sobretudo por movimentos sociais e organizações ligadas à igualdade de género.

O reconhecimento global viria mais tarde, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) começou a assinalar oficialmente a data em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher.

Foto ShutterStock

Dois anos depois, a ONU convidou os países a institucionalizar o dia como momento de reflexão sobre os direitos das mulheres e a igualdade entre géneros.

Hoje, o 8 de Março é assinalado em dezenas de países através de manifestações, debates, campanhas institucionais e iniciativas culturais.

Uma data entre celebração e reivindicação

Embora em alguns contextos o dia seja associado a gestos simbólicos, como a oferta de flores ou mensagens de reconhecimento, muitas organizações sublinham que o objectivo principal continua a ser a reflexão sobre os desafios que persistem.

Entre os temas frequentemente debatidos estão a desigualdade salarial, a violência de género, a representação política e o acesso a oportunidades económicas.

Segundo a ONU, apesar de progressos significativos nas últimas décadas, as mulheres continuam a enfrentar desigualdades estruturais em várias regiões do mundo.

Uma história que continua a ser escrita

Mais de um século depois das primeiras mobilizações que deram origem ao Dia Internacional da Mulher, a data mantém-se como um símbolo de conquistas sociais, mas também de desafios por resolver.

Entre celebração e reivindicação, o 8 de Março recorda uma história construída ao longo de décadas de mobilização e mudança, e que continua a evoluir à medida que novas gerações redefinem o significado da igualdade.