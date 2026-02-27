"Sustentabilidade, Inovação e Cidadania" em debate na Semana da Economia da Francisco Franco

A XII Semana da Economia e Gestão da Escola Secundária de Francisco Franco que, este ano realiza-se entre 2 e 6 de Março, irá abordar as temáticas da "Sustentabilidade, Inovação e Cidadania", num ciclo de conferências diário, a partir das 10h00 na sala de sessões daquele estabelecimento de ensino.

"Organizada pelo grupo de recrutamento de Economia e Contabilidade, a XII Semana da Economia e Gestão vai trazer à Francisco Franco" os seguintes oradores: "Carlos Soares Lopes, presidente da Startup Madeira; Carolina Sousa, da Nearsoft; Cândida Flores, da Madalia World, Lda.; Afonso Silva, técnico superior do Banco de Portugal; Tânia Fernandes, directora regional do Orçamento e Tesouro (DROT); Élvio Camacho, investigador da UMA; Patrícia Dantas, economista; Sebastião Bugalho, eurodeputado, e Bruno Pereira, ex-director regional das Comunidades Europeias.