Céu nublado e aguaceiros marcam dia na Madeira

O arquipélago da Madeira deverá apresentar uma segunda-feira com céu geralmente muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos, sobretudo na vertente Norte e nas zonas mais altas da ilha. O vento sopra fraco a moderado de Norte e Nordeste, podendo atingir até 25 km/h.

No Funchal, a previsão aponta igualmente para céu muito nublado e alguma probabilidade de chuvas fracas, com vento fraco inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte esperam-se ondas de Norte com 2 a 3 metros, diminuindo para ondas de Noroeste entre 2 e 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com cerca de 1 metro. A temperatura da água do mar mantém-se agradável, entre 18 e 19 graus.