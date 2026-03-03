Ecocentro Móvel da CMF passa um mês em cada freguesia

O 'Eco Juntas' da Câmara Municipal do Funchal e que consiste na disponibilização de um ecocentro móvel, nas dez Juntas de Freguesia do concelho, está de volta.

"Este projecto permite à população a deposição de pequenos resíduos domésticos perigosos que, habitualmente, não podem ser depositados nos contentores normais de resíduos urbanos, tais como, cd’s e dvd’s, pilhas e baterias, utensílios de cozinha, pequenos electrodomésticos, porcelanas e cerâmicas, tinteiros e toners, lâmpadas, latas de tinta, telemóveis e carregadores", indica nota à imprensa.

De acordo com o calendário estabelecido, o ecocentro móvel está este mês na Freguesia de Santa Luzia, sendo que em Abril passa para Santa Maria Maior, Maio em Santo António, Junho em São Gonçalo, Julho em São Martinho, Agosto em São Pedro, Setembro em São Roque, Outubro na Sé, Novembro no Imaculado Coração de Maria e Dezembro no Monte". Câmara Municipal do Funchal

Este projecto foi apresentado em Março de 2025, na Sala da Assembleia Municipal e Átrio da CMF, com a presença de todas as Juntas de Freguesia do Funchal.

Trata-se de um equipamento de elevada versatilidade, em aço galvanizado, com uma plataforma central rolante para fácil extração dos resíduos. Assume a particularidade de ser um equipamento móvel e que, de forma itinerante, irá passar por todas as freguesias do município, de acordo com a calendarização prevista.

No ano de 2025 este equipamento esteve presente uma semana em cada freguesia, circulando várias vezes por ano pelas 10 freguesias. Nesse âmbito, no ano de 2025 foram recolhidos aproximadamente 345 kg de resíduos.

Em 2026, com o intuito de aumentar a adesão a este projeto, foi alterado o tempo de permanência em cada freguesia, ficando não uma semana, mas um mês em cada freguesia.