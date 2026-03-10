Governo abre apoio de 60 milhões de euros para flexibilidade e segurança na rede elétrica

O Ministério do Ambiente e Energia dedicou mais de 60 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para criar maior flexibilidade e segurança na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), foi hoje anunciado.

"O Ministério do Ambiente e Energia acaba de direcionar 60,25 milhões de euros do PRR para criar maior flexibilidade e segurança na RESP", indicou, em comunicado.

O apoio, aberto a empresas privadas que produzem eletricidade renovável, destina-se a financiar a instalação de sistemas de armazenamento de energia elétrica (baterias), ligados à rede.

Segundo a mesma nota, os projetos vão ser apoiados, com subvenção não reembolsáveis, em até 20% dos custos elegíveis.

Por sua vez, os beneficiários têm 24 meses para concluir a sua implementação.

As candidaturas são submetidas no 'site' do Fundo Ambiental: www.fundoambiental.pt.

Citada no mesmo comunicado, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, defendeu que este apoio responde a necessidades imediatas do sistema elétrico e está também atento ao "previsível aumento de consumo elétrico associado a investimentos industriais na fileira do hidrogénio verde e à capacidade de geração de eletricidade renovável, que terá de lhe estar associada".