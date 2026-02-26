Funchal investe 2,5 milhões de euros em apoio ao arrendamento

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, por unanimidade, um conjunto alargado de apoios, no valor global de seiscentos mil euros, incluindo, arrendamento, medicamentos, mobilidade para cidadãos com + de 75 e ainda bolsas de estudos.

Jorge Carvalho, no final da reunião de Câmara, apontou que, anualmente, a autarquia investe 2,5 milhões de euros no apoio ao arrendamento. Tendo em conta os apoios que foram aprovados esta quinta-feira, este apoio chegou a mais de 120 munícipes.

O presidente da Câmara Municipal deu ainda nota de que está prevista a construção, neste mandato, de cerca de 100 fogos, Bairro da Ponte e Quinta das Freiras, ambos em Santo António.